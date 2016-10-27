Ученые: глобальное потепление может превратить юг Испании в пустыню

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Из-за роста мировых температур в Испании могут пострадать оливковые деревья

Некоторые части Южной Европы, включая юг Испании и Португалии, могут превратиться в пустыню, если глобальное потепление продолжится с той же скоростью, что и сейчас.

К такому выводу пришли ученые из Университета Экс-Марсель. Их исследование опубликовано в журнале Science.

Средиземноморский регион окажется в числе наиболее пострадавших в мире от глобального потепления, полагают ученые.

В своем исследовании эксперты использовали исторические данные и компьютерные модели, чтобы предсказать возможный эффект от изменения климата. Они разработали несколько сценариев в зависимости от концентрации парниковых газов в атмосфере и роста температур.

Единственный сценарий, при котором экосистема бассейна Средиземного моря останется без особых изменений, предполагает рост средней мировой температуры на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Фактически этот рост уже произошел.

Если же среднемировая температура вырастет на 2 градуса, то юг Испании и Португалии, а также некоторые регионы Марокко, Алжира, Туниса, юг Турции и некоторые части Сирии превратятся в пустыню к концу этого столетия.

Средиземноморский регион из-за глобального потепления будет страдать от засух, а также высоких температур. Это угрожает растениям, произрастающим здесь, в том числе дубам и оливковым деревьям.

Средняя температура в Средиземноморском регионе уже поднялась на 1,3 градуса Цельсия по сравнению с концом XIX века. Ученые призывают правительства сократить объем выбросов вредных газов в атмосферу и замедлить изменение климата, чтобы сохранить экосистему Средиземноморского региона.