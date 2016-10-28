Ассанжа не пустили на похороны экс-директора Wikileaks

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джулиан Ассанж хотел присутствовать на похоронах своего друга - бывшего директора Wikileaks, американского журналиста Гэвина Макфадьена

Прокуратура Швеции отклонила просьбу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приостановить действие ордера на арест и разрешить ему присутствие на похоронах коллеги - бывшего директора Wikileaks Гэвина Макфадьена.

В ответе прокуроров говорится, что прокуратура не имеет полномочий приостановить действие ордера на арест, выданного судом.

Ассанж назвал решение шведских прокуроров бездушным и сказал, что убит горем.

Американский журналист, экс-директор Wikileaks Гэвин Макфадьен скончался в Лондоне 22 октября в возрасте 76 лет. СМИ называли Макфадьена наставником и близким другом Ассанжа.

О дате и месте похорон экс-директора Wikileaks пока не сообщается.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам Wikileaks, которые не подавали формальных исков. Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.

Сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, госдепартамента и других государственных органов США.