Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полицейские начали операцию по поимке преступников

В индийском городе Бхопал (штат Мадхья-Прадеш) восемь заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы города.

Перед побегом они убили охранника, перерезав ему горло. Заключенные использовали простыни, чтобы перелезть через стену тюрьмы.

Полиция начала операцию по поимке преступников, объявлена тревога. Сообщается, что сбежавшие являются активистами запрещенного Студенческого исламского движения Индии (SIMI), созданного в 1977 году.

В Бхопал направлена группа антитеррористического департамента страны. Полиция контролирует вокзалы и остановки, по телевидению демонстрируются фотографии беглых преступников.

Власти подозревают, что SIMI связана с несколькими взрывами. В частности, активистов SIMI обвиняют в причастности к теракту 2003 года в Мумбаи, когда погибли более 50 человек. Группировка отвергает свою причастность к нападениям.