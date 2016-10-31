Новосибирский подросток осужден на 9 лет за убийство школьницы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родители убитой девушки настаивали на максимальном для несовершеннолетних сроке - 10 годах заключения

Суд в Новосибирске приговорил к девяти годам воспитательной колонии подростка, обвиняемого в жестоком убийстве своей сверстницы в августе прошлого года.

Cуд также назначил ему принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Тело 16-летней девушки с 25 ножевыми ранениями было обнаружено 8 августа 2015 года в коттедже Первомайского района Новосибирска.

В качестве подозреваемого был задержан ее знакомый, с которым она раньше встречалась: он находился на месте преступления - в коттедже его семьи.

После допроса подростку было предъявлено обвинение.

Убийство привлекло широкое внимание после того, как первоначально суд не стал отправлять молодого человека в СИЗО, ограничившись домашним арестом.

Тогда социальных сетях стали высказываться опасения, что дело об убийстве могут замять благодаря связям и деньгам родителей молодого человека.

Размещенная на сайте change.org петиция с требованием ареста подростка собрала более 100 тысяч подписей, а в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске прошли акции с требованием справедливого расследования убийства школьницы.