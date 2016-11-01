Актриса Хедрен обвинила Альфреда Хичкока в сексуальных домогательствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезде фильмов Хичкока "Птицы" и "Марни" актрисе Типпи Хедрен сейчас 86 лет

Актриса Типпи Хедрен утверждает, что ныне покойный кинорежиссер Альфред Хичкок сексуально домогался ее, когда они вместе работали в 1960-х годах.

В автобиографии она написала, что режиссер "бросился на нее" на заднем сиденье своего лимузина и попытался поцеловать.

Актриса назвала эту ситуацию "ужасным моментом".

Хедрен добавила, что она никому не сказала об этом эпизоде, потому что в начале 1960-х не было таких понятий, как "сексуальные домогательства" и "назойливое приставание".

"Кроме того, это был Альфред Хичкок - суперзвезда студии "Юниверсал", а я просто удачливая маленькая блондинка-модель, которую он спас от относительной безвестности. Кто из нас был более ценен для студии я или он?"

Хедрен появилась в фильме Хичкока "Птицы" в 1963 году, а в следующем году снялась в его же фильме "Марни".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В своих воспоминаниях Хедрен признает, что именно Хичкок вытащил ее из неизвестности

В книге она описывает и другую, более позднюю встречу с режиссером в его офисе, когда Хичкок "вдруг схватил" ее и "положил на нее свои руки".

Хедрен пишет: "Это носило сексуальный характер, это было неправильно, и это было ужасно, я была шокирована и поражена. Чем больше я боролась с ним, тем более агрессивным он становился. Затем он начал мне угрожать, как будто могло быть что-то хуже для меня, чем то, что он пытался сделать в тот момент".

После того, как актриса отвергла его домогательства, режиссер, по ее воспоминаниям, посмотрел ей прямо в глаза, его лицо покраснело от ярости, и он пообещал: "Я разрушу твою карьеру".

Актриса рассказывает, что с этого момента Хичкок действительно начал создавать ей проблемы: отказывался представлять ее роли для номинаций на "Оскар", запрещал ей играть роли в других фильмах, пока у нее был действующий контракт с ним.

Хедрен, мать актрисы Мелани Гриффит, утверждает, что, несмотря на то, что возможно Хичкок и разрушил ее карьеру, но она не дала ему возможности разрушить ее жизнь.

В конце она признается, что, несмотря на его обращение с ней, она была опечалена, когда он умер в 1980 году, и даже пришла на его похороны, чем всех удивила. Но к тому времени для нее все это было в прошлом, даже в более далеком, чем она сама себе представляла. Поэтому она посчитала правильным прийти, чтобы попрощаться и сказать: "Прощай и спасибо, Хич!".