Китай впервые показал истребитель J-20 на авиасалоне в Чжухае

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Истребитель J-20 совершил первый тренировочный полет в 2011 году

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 был впервые представлен публике на авиасалоне в Чжухае - крупнейшей в Китае ярмарке производителей и продавцов авиатехники.

Ранее блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor.

Chengdu J-20 был разработан подразделением Авиационной промышленной корпорации в городе Чэнду. Свой первый испытательный полет он совершил в январе 2011 года. Предположительно, в ближайшие два-три года он поступит в эксплуатацию.

По информации СМИ, самолет будет оснащен противокорабельными ракетами и будет применяться для борьбы с кораблями.

Ранее публике представили первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Xian Y-20.

Как ожидается, на авиашоу будут также впервые показаны китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6 и штурмовой вертолет Changhe Z-10K.

Специалисты авиаотрасли также ждут представления гидросамолета AG-600, который может стать крупнейшим в мире воздушным судном в своем классе и будет использоваться для спасательных операций и патрулирования акваторий.