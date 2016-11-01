В Испании создали базу ДНК собак для анализа экскрементов
Власти муниципалитета Мислата на востоке Испании запускают базу данных ДНК собак, чтобы выявлять и штрафовать владельцев, не убирающих за своими питомцами на улицах.
Чиновники муниципалитета в провинции Валенсия рассказали, что полиция будет отправлять образцы собранных дворниками собачьих экскрементов в лаборатории на анализ.
Владельцам собак до 31 декабря нужно будет привести животных к ветеринару, чтобы бесплатно сдать анализы крови. Как только данные будут внесены в базу, владельцу выдадут именную бирку для собаки.
Тем, кто не зарегистрирует ДНК своей собаки, будет грозить штраф в размере 300 евро.
Нерадивым владельцам, не убирающим за своими питомцами, будет грозить штраф в размере 200 евро.
Местные чиновники говорят, что общественность активно поддерживает инициативу.