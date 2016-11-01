У здания ФСИН в Москве устроили пикет в защиту Ильдара Дадина

Image caption На пикет в защиту Ильдара Дадина пришли несколько десятков человек

Несколько десятков человек вышли на пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве, после того как осужденный активист Ильдар Дадин сообщил о пытках в сегежской колонии № 7.

Как сообщает в "Твиттере" журналист Филипп Киреев, на пикет пришли около 50 человек.

По его словам, участники акции подписывают обращения к начальнику ФСИН с требованием провести расследование сообщений о пытках.

Image caption К месту пикета приехали автозаки

"Вышел представитель ФСИН, сказал, что готов принять заявление", - написал Киреев.

Ранее в СМИ появилось письмо активиста, приговоренного к двум с половиной годам лишения свободы за участие в акциях протеста, в котором он рассказывает о пытках, избиениях и угрозах убийством в колонии, где отбывает наказание.

Официальный представитель ФСИН Кристина Белоусова в беседе с Русской службой Би-би-си назвала неправдой информацию о пытках в колонии и заявила, что Дадину "выносятся взыскания в установленном законом порядке".

Представитель ФСИН сообщил агентству РИА Новости, что управление ведомства по республики Карелия организовало проверку заявления активиста.

Правообладатель иллюстрации Alexander Baroshin Image caption Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по статье о неоднократных нарушениях установленного порядка проведения митинга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину будет доложено о жалобах оппозиционера Ильдара Дадина о пытках в колонии в Карелии.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).