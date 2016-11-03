Опросы: разрыв между Клинтон и Трампом минимален
Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон всего на три процента опережает республиканца Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного газетой New York Times и телеканалом CBS. По другому опросу Клинтон опережает Трампа на два процентных пункта.
Как следует из опроса New York Times, за Клинтон на выборах готовы проголосовать 45% американцев, за Трампа - 42%.
Примерно каждый пятый опрошенный заявил, что уже проголосовал предварительно, всего таких проголосовавших - 22 миллиона.
Авторы опроса отмечают, что Клинтон на 11% более популярна среди женщин, а Трамп - на 14% среди мужчин.
Разница между рейтингами кандидатов сократилась за последнюю неделю. По рассчетам RealClearPolitics, в прошлый четверг Клинтон лидировала со средним отрывом в 5,6%, а в эту среду он сократился уже до 1,7%.
Выборы президента США состоятся 8 ноября.