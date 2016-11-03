МИД России выпустил стикеры для мессенджера "Телеграм"

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Российское министерство иностранных дел запустило собственный канал в мессенджере "Телеграм" и представило собственный набор стикеров.

"В качестве дополнительного бонуса вместе с новостями в мессенджере "Телеграм" мы запускаем подборку стикеров. Но это - для особых ценителей", - рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Стикеры обычно представляют из себя сюжетные картинки с веселыми или, наоборот, намеренно пессимистично, а то и провокационно звучащими подписями.

На стикерах российского внешнеполитического ведомства фигурируют, в частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров со своим американским коллегой Джоном Керри и постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Один из стикеров гласит: "МИД без башни".

Собственные каналы в "Телеграме" завели и некоторые другие российские ведомства, например, Московский метрополитен и департамент транспорта Москвы.

Мессенджер "Телеграм" создан основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. Его главной отличительной особенностью является система глубокого шифрования сообщений. Используемый протокол передачи данных, как утверждается, исключает возможность перехвата сообщений третьими лицами.