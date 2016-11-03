Депутат от ЛДПР Дегтярев подтвердил: его помощник погиб в Сирии

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Дегтярев (на фото) заявил, что Морозов долгое время был членом ЛДПР и даже участвовал в выборах в Самарскую думу

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил, что его помощник Сергей Морозов погиб в Сирии.

Об этом депутат заявил в интервью РИА Новости. Русской службе Би-би-си это также подтвердил пресс-секретарь Дегтярева.

По словам депутата, Морозов долгое время состоял в ЛДПР и был его другом и помощником на общественных началах.

Дегтярев сообщил, что Морозов однажды выдвигался в депутаты Самарской губернской думы.

"В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин, мелкий предприниматель. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР", - цитирует Дегтярева агентство РИА Новости.

Депутат заявил, что ему не известно, каким образом Морозов попал в Сирию.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что 38-летний Морозов погиб около Пальмиры 9 марта этого года. По данным агентства, он умер по дороге в больницу.

По данным Рейтер, Морозов и еще один гражданин России Максим Колганов, убитый, как утверждает агентство, 3 февраля около Алеппо, были награждены орденами Мужества. Колганову тоже было 38 лет.

Рейтер утверждает, что Колганов и Морозов оказались в Сирии по контракту с частной компанией.

Как считает агентство, деятельность российских контрактников координируется российскими военными, а по возвращению в Россию они получают те же привилегии и льготы, что и российские солдаты. Ни Кремль, ни минобороны РФ это не прокомментировали.

Российские СМИ ранее сообщали о том, что некая частная военная компания "Вагнер" действует в России и якобы организует отправку российских контрактников в Сирию. Эта компания, по данным российских СМИ, нигде не зарегистрирована.

Издание РБК сообщало о создании частной российской армии в Сирии. "Фонтанка" также писала о крупных потерях среди российских контрактников в этой стране.