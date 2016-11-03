Депутат от ЛДПР Дегтярев подтвердил: его помощник погиб в Сирии
Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил, что его помощник Сергей Морозов погиб в Сирии.
Об этом депутат заявил в интервью РИА Новости. Русской службе Би-би-си это также подтвердил пресс-секретарь Дегтярева.
По словам депутата, Морозов долгое время состоял в ЛДПР и был его другом и помощником на общественных началах.
Дегтярев сообщил, что Морозов однажды выдвигался в депутаты Самарской губернской думы.
"В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин, мелкий предприниматель. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР", - цитирует Дегтярева агентство РИА Новости.
Депутат заявил, что ему не известно, каким образом Морозов попал в Сирию.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что 38-летний Морозов погиб около Пальмиры 9 марта этого года. По данным агентства, он умер по дороге в больницу.
По данным Рейтер, Морозов и еще один гражданин России Максим Колганов, убитый, как утверждает агентство, 3 февраля около Алеппо, были награждены орденами Мужества. Колганову тоже было 38 лет.
Рейтер утверждает, что Колганов и Морозов оказались в Сирии по контракту с частной компанией.
Как считает агентство, деятельность российских контрактников координируется российскими военными, а по возвращению в Россию они получают те же привилегии и льготы, что и российские солдаты. Ни Кремль, ни минобороны РФ это не прокомментировали.
Российские СМИ ранее сообщали о том, что некая частная военная компания "Вагнер" действует в России и якобы организует отправку российских контрактников в Сирию. Эта компания, по данным российских СМИ, нигде не зарегистрирована.
Издание РБК сообщало о создании частной российской армии в Сирии. "Фонтанка" также писала о крупных потерях среди российских контрактников в этой стране.