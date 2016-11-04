Бывшего прокурора Ленинградской области обвинили во взяточничестве

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Бывший прокурор Ленинградской области Станислав Иванов официально обвинен в получении взятки в особо крупном размере, однако следствие ходатайствует о его освобождении из-под стражи в связи с диагностированной болезнью.

Как сообщают российские СМИ, Иванов страдает острой формой лейкоза (рак крови).

"3 ноября 2016 года на основании оперативно собранных следствием доказательств Станиславу Иванову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть в получении взятки в период исполнения им обязанностей прокурора Ленинградской области в особо крупном размере в сумме более 20 миллионов рублей", - сообщает Следственный комитет России.

Помимо 20 млн рублей (314,5 тыс. долларов), по данным следствия, неназванный предприниматель в качестве подношения Иванову оплачивал парковочное место его автомобиля в течение двух лет, а также подарил прокурору и его семье две зарубежные туристические поездки общей стоимостью в 2 млн рублей.

Кроме того, по требованию бывшего прокурора предприниматель приобрел для него новый автомобиль "Тойота Камри".

Российский президент Владимир Путин освободил Иванова от должности 31 октября.

За 10 дней до отставки прокурор был госпитализирован с подозрением на отравление. Тогда специалисты Роспотребнадзора проверили его кабинет на наличие отравляющих веществ.