Трампа увели со сцены в Рино из соображений безопасности

Сотрудники службы охраны из соображений безопасности увели на короткое время со сцены кандидата-республиканца Дональда Трампа во время его встречи с избирателями в городе Рино на северо-западе штата Невада.

Это случилось после того, как в зале появился человек с плакатом "Республиканцы против Трампа", и кто-то закричал, что у него есть оружие. Сотрудники спецслужб увели этого человека.

Позднее представители охраны подтвердили, что кто-то у сцены прокричал "пистолет", однако после тщательного обыска никакого оружия найдено не было.

Кандидат на президентских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп, вернувшись на трибуну, сказал: "Никто не обещал, что будет легко… Я хотел бы поблагодарить спецслужбы".

Ранее Трамп пообещал, что в оставшиеся до выборов дни сконцентрирует внимание на штатах, где преобладает электорат его соперницы, Хилари Клинтон.

Оба кандидата внесли некоторые поправки в расписание своей предвыборной кампании из-за падения популярности Клинтон в штатах, традиционно голосующих за демократов, чем решила воспользоваться команда Трампа.

Согласно последнему опросу, проведенному Washington Post и Эй-би-си, Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на пять процентных пунктов.

В воскресенье Клинтон встретится с избирателями в Огайо, Мичигане, Пенсильвании и Нью-Гэмпшире, тогда как Трамп посетит Айову, Миннесоту, Мичиган, Пенсильванию и Вирджинию.