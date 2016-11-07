В Японии рекламное агентство обыскали из-за сверхурочной работы

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Японские власти пытаются установить, насколько в одном из крупнейших рекламных агентств в мире распространены переработки

В нескольких офисах крупнейшего японского рекламного агентства Dentsu проходят обыски в связи с подозрениями, что сотрудников заставляют работать в сверхурочное время.

Обыски проходят после самоубийства 24-летней сотрудницы Dentsu; министерство труда постановило, что это было "кароси", или смерть от переработки.

Десятки сотрудников минтруда прехали в офис компании рано утром в понедельник, сообщает телекомпания NHK. Обыски также прошли в офисах в Осаке, Киото и Нагое.

Перед этим японские власти организовали проверки, призванные определить, насколько переработки были распространены в Dentsu.

Сотрудница Dentsu, скончавшаяся в декабре прошлого года, проработала 105 часов сверхурочно в октябре 2015 года и страдала от тяжелой депрессии.

Проблема переработок в Японии достигла такого масштаба, что в каждом признанном случае "кароси" семья погибшего получает компенсацию от государства в размере около 20 тысяч долларов США в год, а выплаты от работодателя могут достигать 1,6 миллиона долларов.

Dentsu - пятое по уровню прибыли рекламное агентство в мире - уже начало внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что компания сотрудничает со следствием, а само расследование может привести к уголовном уделу, если подозрения в масштабных нарушениях трудового законодательства подтвердятся.