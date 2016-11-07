Шелковые трусики Евы Браун ушли с молотка

Правообладатель иллюстрации Philip Serrell Image caption Панталоны с вышитой монограммой EB были оторочены кружевной каймой с бантиками

Лиловые шелковые трусики, некогда принадлежавшие жене Гитлера Еве Браун, проданы в Британии на аукционе за 2900 фунтов (более 3600 долларов).

По данным британской прессы, в конце Второй мировой войны их нашел в заброшенном бункере Гитлера в Баварских Альпах американский военнослужащий.

Торги устроил аукционный дом Philip Serrell в местечке Малверн в графстве Вустершир.

Трусы-панталоны с вышитой монограммой EB оторочены кружевной каймой с бантиками по моде сороковых годов прошлого века. За последние 70 лет они сменили несколько владельцев.

Как рассказала оценщица Philip Serrell Софи Джонс, нижнее белье Евы Браун имело несколько поношенный вид, однако в целом было довольно опрятным и в приличном состоянии.

Правообладатель иллюстрации Philip Serrell Image caption В серебряном футляре оставался кусок ярко-красной помады Евы Браун

Помимо трусиков, на аукцион были выставлены и другие вещи, принадлежавшие Еве Браун, в том числе серебряный футляр для губной помады с выгравированными на нем инициалами владелицы и золотой перстень с опалом в окружении шести рубинов.

Личная секретарша

Перстень ушел с молотка за 1250 фунтов, серебряный футляр, в котором оставался кусок ярко-красной помады, - за 360 фунтов.

Коллекция черно-белых фотографий Евы Браун была продана на аукционе за 100 фунтов. На некоторых снимках Браун была изображена вместе с Гитлером.

По словам Софи Джонс, многие лоты, включая лиловые трусы супруги фюрера, имели сертификаты подлинности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ева Браун считалась личной помощницей Гитлера, однако никогда не появлялась на официальных мероприятиях

Аукционный дом сообщил, что все предметы коллекции, выставленные на торги в Малверне по отдельности, приобрел житель Великобритании, пожелавший остаться неизвестным.

Ева Браун познакомилась с Адольфом Гитлером в октябре 1929 года, когда ей было 17 лет, а ему - 40.

К 1936 году пара уже жила гражданским браком. Ева считалась личной помощницей Гитлера, однако никогда не принимала вместе с ним участия в официальных мероприятиях.

Браун и Гитлер заключили брак в апреле 1945 года, за день до совместного самоубийства.