У посольства Британии в Москве прошла еще одна акция протеста

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Возле посольства Великобритании на Смоленской набережной в Москве прошла вторая за последнюю неделю акция протеста против действий западных стран в Сирии и давления на Россию.

По данным российских информагентств, организаторы акции оценили количество ее участников в 300-1000 человек.

Участники держали плакаты "Руки прочь от российских дипломатов", "Руки прочь от России", "Англия, сними поводок США" и "Англия - это война".

В прошлую пятницу около 20 человек закидали британское посольство частями тел манекенов в ответ на аналогичную акцию, которая прошла за день до этого у российского посольства в Лондоне.

Тогда активисты из организации The Syria Campaign блокировали вход в консульский отдел посольства России в Лондоне с помощью сотен пластиковых рук.

"Грядущее наступление России на Алеппо под контртеррористическими лозунгами может означать убийство тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Мировые правительства делают недостаточно для того, чтобы остановить эти выступления", - говорилось в пресс-релизе организации.

Посольство обвинило британскую полицию в бездействии и направило ноту протеста в британский МИД.

Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что акция протеста контролировалась официальными лицами Лондона.

В британском МИД заявили, что правительство страны не имеет отношение к акции протеста.