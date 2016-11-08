Жительница Ивановской области оштрафована за "призывы к джихаду"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption 21-летняя С., как ее называет прокуратура, стала не первой жительницей Иваново, приговоренной за пост в соцсети

Московский окружной военный суд приговорил 21-летнюю жительницу городу Шуя Ивановской области к штрафу в размере 100 тысяч рублей (около 1500 долларов) за "оправдание терроризма и призывы к джихаду", сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, девушка, которая в заявлении прокуратуры фигурирует под псевдонимом "С.", в 2014 году разместила на своей странице в одной из соцсетей два видеоролика, которые эксперты признали экстремистскими.

"В них согласно заключению эксперта содержатся публичные призывы к участию в боевых террористических действиях на стороне запрещенной в России группировки "Исламское государство" и джихаду, то есть физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам", сообщили в прокуратуре.

В последние годы в России был вынесен ряд приговоров блогерам за посты в "ВКонтакте" и других соцсетях. Чаще всего дела возбуждаются по статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Так, в сентябре прошлого года был приговорён к трём годам колонии за посты с "призывами к сепаратизму" активист из Набережных Челнов Рафис Кашапов.

В июле прошлого года по делу об экстремизме, связанному с запрещенным в России "Правым сектором", два года условно получил 19-летний житель Ивановской области.

В прошлом году в правозащитном информационно-аналитическом центре "Сова" отмечали, что количество таких приговоров по сравнению с 2014 годом удвоилось.