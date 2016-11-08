Австриец через суд добился права вернуть себе фамилию Зебра

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дедушка мужчины сменил фамилию в 50-х годах

Житель Австрии выиграл в суде дело о смене фамилии. Ему разрешили взять фамилию Зебра, от которой его дед отказался в 50-х годах.

Фамилия принадлежала этой семье в течение нескольких веков, поэтому с точки зрения закона фамилию можно вернуть, решил Конституционный суд.

Последний член семьи истца с фамилией Зебра - его двоюродный дед - умер в 1991 году.

Суд более низкой инстанции решил, что мужчина не может взять эту фамилию, поскольку она не австрийская. Судья сказал, что зеброй можно называть только животное, живущее в африканской саванне.

Некоторые другие имена животных судья счел приемлемыми, поскольку в официальных документах есть записи об австрийцах с такими фамилиями.

В качестве примера судья привел фамилии "Fuchs" (лиса), "Biber" (бобер) и "Strauss" (страус).