Путин: Россия хочет восстановления отношений с США

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В том, что отношения с Америкой испортились, вины России Путин не видит

Россия готова сделать все возможное, чтобы вернуть отношения с США на устойчивую траекторию развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 19 иностранных государств, Владимир Путин поздравил американский народ с завершением выборов президента США.

"Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты США (Дональда Трампа), которые были направлены на восстановление отношений между Россией и США, - сказал Путин. - Мы понимаем и отдаем себе отчет, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения США и России".

По мнению Путина, вины России в том, что российско-американские отношения находятся в таком состоянии, нет. "Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами, - добавил Путин. - Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть, и сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития", - заверил он.

По его словам, восстановление партнерства России и США пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам, и "позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность стран за поддержание глобальной стабильности и безопасности".

Владимир Путин уже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин пока не планирует встречаться с Трампом. "Визави президента Путина является действующий президент США Барак Обама еще несколько месяцев", - сказал он.

Песков также напомнил слова Владимира Путина на Валдайском форуме, где он заявил, что "абсурдным было бы полагать, что какая-то страна в мире, в том числе и Россия, может оказать влияние на ход избирательной кампании в США".

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон неоднократно обвиняла своего соперника Трампа в связях с Кремлем.