Ходившего по Москве в маске Путина активиста оштрафовали на ₽300 тыс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активист собщил в соцсетях, что штраф платить не собирается

Активист Роман Рословцев, которого 13 октября в очередной раз задержали на Красной площади в маске, похожей на лицо российского президента Владимира Путина, оштрафован судом на 300 тысяч рублей (4700 долларов).

О штрафе сообщил адвокат активиста, а позже он сам написал о нем на своей странице в "Фейсбуке".

"Власти оштрафовали меня на 300 000 рублей, я не собираюсь платить эту дань бандитам, узурпировавшим власть! В свободной России те, кто принимает подобные решения, понесут заслуженное наказание", - заявил активист.

36-летнего Рословцева как минимум десять раз задерживали, когда он ходил по центру Москвы в маске Путина с плакатом, на котором было написано "Не боюсь 212.1".

Надпись на плакате - отсылка к статье 212.1 "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания". По этой статье был осужден, в частности, активист Ильдар Дадин. Рословский обвинялся только по административным статьям.

В последний раз Рословцева задержали 13 октября. На следующий день Тверской суд назначил ему 20 суток ареста.

По заявлениям властей, действия Рословцева нарушают законодательство о митингах. Как говорит сам Рословцев, он протестует как раз против тех, по его словам, "абсурдных" законов, по которым его задерживают.

В августе Рословцев попросил политического убежища на Украине.