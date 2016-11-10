В Сиэтле недалеко от акции протеста против Трампа произошла стрельба

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сиэтл стал одним из городов, жители которого вышли на массовые акции протеста в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах

В Сиэтле неподалеку от места проведения протестной акции против Дональда Трампа в результате стрельбы ранены пять человек. По сообщениям властей, неизвестный мужчина открыл огонь по толпе и скрылся.

Как рассказал заместитель шефа полиции города Роберт Мернер, четверо мужчин и женщина доставлены в медицинский центр Харборвью. В больнице заявили, что двое мужчин и женщина находятся в критическом состоянии.

Как заявил полицейский, стрельба скорее всего не имеет отношения к проходившим неподалеку протестным акциям.

"Похоже, что возник какой-то спор. Этот мужчина сначала начал уходить, потом обернулся и выстрелил в толпу", - сказал Мернер.

Сиэтл стал одним из городов, жители которого вышли на массовые акции протеста в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах.

Протесты также наблюдались в штатах Аризона, Айова, Колорадо, Массачусетс, Вашингтон. Протестующие блокировали дороги, в некоторых городах студенты поджигали мусорные баки.

В Нью-Йорке участники акции протеста прошли маршем к Трамп-тауэр, где сейчас, как предполагается, находится Дональд Трамп. У здания стоят несколько грузовиков с песком, закрывая вход.

Дональд Трамп выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, и станет 45-м президентом США.

Подсчет голосов еще продолжается, но его соперница Хиллари Клинтон - кандидат от Демократической партии - признала поражение.