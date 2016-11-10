Защита Ильдара Дадина обжаловала приговор в Верховном суде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Адвокаты считают статью, по которой осудили Дадина, противоречащей Конституции

Защита осужденного активиста Ильдара Дадина, который пожаловался на пытки и избиения в карельской колонии №7, обжаловала его приговор в Верховном суде.

"Мы подали в Верховный суд кассационную жалобу, в которой просим отменить обвинительный приговор Басманного суда Москвы, по которому Дадин был осужден к трем годам лишения свободы", - заявила адвокат Ксения Костромина.

По словам адвоката, защита считает приговор незаконным и необоснованным, а саму статью, по которой осудили Дадина, противоречащей Конституции.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 - "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга".

Суд приговорил его к трем годам заключения, позже наказание было смягчено до 2 с половиной лет лишения свободы.

На прошлой неделе СМИ опубликовали открытое письмо Ильдара Дадина, в котором он заявил, что сразу после прибытия в колонию 10 сентября он был подвергнут пыткам и избит.

Активист утверждал, что это происходит со многими заключенными ИК-7 в карельском городе Сегеже.

В прошлый четверг в колонии с Ильдаром Дадиным встретилась уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

По ее словам, она увидела на запястьях Дадина небольшие царапины от наручников. Ей также показали снимки активиста после предполагаемого избиения. Москалькова утверждает, что не заметила следов избиений и издевательств, но, тем не менее, рекомендовала перевести Дадина в другую колонию.

В пятницу, 11 ноября к Дадину в колонию прибудет предложенный правозащитниками врач, который сможет обследовать Дадина, сообщили во ФСИН.