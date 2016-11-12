Авианосец "Адмирал Кузнецов" подошел к берегам Сирии

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианесущий крейсер

Авианосная группа российского Северного флота, в состав которой входят крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов", находится в восточной части Средиземного моря, маневрируя у берегов Сирии, сообщил командир "Адмирала Кузнецова" Сергей Артамонов в эфире российского телевидения.

Авианосная группа Северного флота направилась к берегам Сирии 15 октября.

Эта ударная группа стала самой крупной российской эскадрой, которая появилась у берегов Европы с 2014 года. Она должна пополнить уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку в составе 10 боевых кораблей.

Ранее идущим в Сирию российским судам отказали в дозаправке Испания и Мальта. В СМИ высказывались опасения, что группа не сможет дойти до места назначения без дозаправки в портах средиземноморских стран.

Однако в минобороны России тогда заявили, что российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами для выполнения задач в автономном режиме.

По словам командира крейсера "Петр Великий" Владислава Малаховского, воздушные суда других государств "опасаются подходить" к российским кораблям на расстояние ближе 50 километров.

Россия собирает в Средиземном море авиационную крупную корабельную группу, которую ей не удавалось ни разу собрать за всю постсоветскую историю.