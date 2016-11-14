Правообладатель иллюстрации AP Image caption В ходе предвыборной кампании Трамп резко критиковал торговую политику Китая в отношении США

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что верит в крепкое сотрудничество с Пекином, говорится в сообщении штаба Трампа.

"Лидеры продемонстрировали взаимное уважение, и избранный президент Трамп заявил, что верит в то, что между двумя лидерами установятся одни из наиболее крепких отношений для развития обеих стран", - отмечается в сообщении.

По информации государственных китайских СМИ, Си Цзиньпин в ходе разговора заявил, что сотрудничество между КНР и США является единственным верным выбором для двух стран.

Как сообщает китайский телеканал CCTV, глава КНР отметил, что страны должны расширять все сферы взаимного сотрудничества и делать все для дальнейшего улучшения отношений.

Также сообщается, что лидеры договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал власти КНР за проводимую ими торговую политику.

Трамп подчеркивал, что Китай занижает курс юаня, чтобы сделать свои товары более дешевыми и привлекательными на мировых рынках. По его словам, политика китайских властей разрушает американский бизнес и уничтожает рабочие места.