Опрос: большинство россиян считает русский народ исключительным

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 76% россиян сегодня считают Россию великой державой и видят миссию страны в сохранении этого статуса

Более половины россиян - 57% - считают, что русские - великий народ, имеющий особое значение в мировой истории, свидетельствует опрос, опубликованный "Левада-центром".

Еще больше опрошенных - 76% - считают Россию великой державой и видят миссию страны в сохранении этого статуса.

По сравнению с 2008 годом количество людей, давших такой ответ, упало на 10 процентных пунктов, а число граждан, считающих, что России "не нужно претендовать на статус великой державы", напротив, выросло на 11 процентных пунктов - до 17%.

Количество людей, считающих Россию отстающей в технологическом развитии, по сравнению с 2008 годом снизилось на 3 процентных пункта - до 26%, а количество согласных, что страна в этом отношении "всегда будет первой", выросло с 20 до 30%.

Примечательно, что примерно такое же соотношение сторонников великодержавности России и несогласных с ними - 72% и 14% соответственно - было зафиксировано в опросе "Левады" от 1992 года. В августе же 2008 года противники великодержавной идеи были в историческом меньшинстве: их было всего 6%.

Новый опрос также отражает падение популярности идеи о том, что "русские - такой же народ, как другие". В 1992 году с этим утверждением были согласны 80% респондентов, а к нынешнему году количество таких людей упало до 34%.

Еще более резко с 1992 года выросла популярность утверждения "русские - великий народ, имеющий особое значение в мировой истории" - в 1992 году так считали всего 13% респондентов.

Кроме того, следует из опроса, за последние 18 лет снизилось число граждан России, считающих свою страну каким-то образом униженной на мировой арене. В нынешнем опросе 42% заявили, что "не согласны с тем, что страна сегодня унижена". В 1992 году такой ответ всего давали 11%.

Основными причинами международного "унижения" России, сегодня, как и в 1998 году, называют бедность и роль международного поставщика сырья, правда, последний ответ за 18 лет упал в популярности с 28% до 16%.