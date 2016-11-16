"Постправда" стала словом года по версии Оксфордского словаря

Image caption В прошлом году Оксфордский словарь признал "словом года" даже не лексему, а эмодзи

Слово "постправда" (post-truth) - описывающее эпоху развития массовых коммуникаций, когда истина становится не принципиально важной - удостоилось звания "слово года" от редакции Оксфордского словаря.

"Слово описывает обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям", - объяснили свой выбор составители словаря.

Особенная частота использования этого слова наблюдалась в англоязычных публикациях после референдума о "брексите" и президентских выборах в США.

Как отметили составители словаря, слово "постправда" впервые было использовано в таком значении в эссе сербско-американского драматурга Стива Тесича в 1992 году, где он писал о конфликте в Персидском заливе.

При этом употребление слова "post-truth" в других значениях фиксировалось и ранее.

Среди других номинантов этого года были такие слова, как "брекситер" (сторонник выхода Британии из ЕС) и заимствование из датского hygge, означающее "невероятную милоту".

По правилам составителей, чтобы "заслужить" попадание в словарь, слово должно активно использоваться на протяжении 10 лет. Однако на практике эта установка выполняется не всегда.

В прошлом году "словом года" стал смеющийся смайлик со слезами; за последние пять лет такой чести от Оксфордского словаря также удостоилось слово "селфи", а вот "тверку" немного не хватило голосов жюри.