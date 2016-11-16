Опрос: в альтернативу Путину верят 26% россиян
- 16 ноября 2016
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Лишь четверть респондентов (26%) верит в то, что до 2018 года в России может появиться лидер, способный заменить Владимира Путина на посту президента.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного "Левада-Центром".
В 2012 году половина опрошенных полагала, что к 2018 году в России появится лидер в противовес Путину.
При этом 63% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока.
В 2012 году таких людей было 34%, в 2014 году - 58%.
Сейчас примерно каждый пятый (19%) россиянин не хочет, чтобы Путин возглавлял страну после 2018 года.
Опрос проводился среди 1600 человек в 48 регионов России.