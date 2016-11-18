Правообладатель иллюстрации PA Image caption Новое телешоу Кларксона будет сниматься в разных странах мира

Первый эпизод нового телепроекта с участием экс-ведущего популярной программы Би-би-си Top Gear Джереми Кларксона стал доступен на онлайн-канале Amazon Prime.

Телешоу The Grand Tour, над которым вместе с Кларксоном работали и его бывшие коллеги по Top Gear Джеймс Мэй и Ричард Хэммонд, появилось в сети через полтора года после ухода Кларксона с Би-би-си.

В каждом новом эпизоде ведущие будут появляться в разных местах по всей планете и участвовать в различных автомобильных трюках и рискованных номерах.

Первый эпизод шоу был снят в американском штате Калифорния.

Каждую неделю на стрим-сервисе гиганта интернет-торговли Amazon.com будет появляться по одной серии шоу продолжительностью в один час. Первый сезон будет состоять из 12 серий. На данный момент с Amazon согласована съемка 36 эпизодов, которые будут выходить в течение трех лет.

На данный момент первый эпизод доступен только интернет-пользователям в Британии, США, Германии и Японии, однако в компании сообщили, что в декабре его можно будет скачать и в других странах.

Руководство Би-би-си не стало продлевать контракт с Джереми Кларксоном после потасовки на съемочной площадке, в ходе которой ведущий ударил продюсера Top Gear. Позднее Кларксон объяснил, что в день потасовки он был на взводе, полагая, что, возможно, болен раком.

На прошлой неделе Кларксон признался, что он не теряет надежды снова появиться на Би-би-си.