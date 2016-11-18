Вице-губернатор Кемеровской области отправлен под домашний арест

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Центральный районный суд Новосибирска принял решение отправить под домашний арест на два месяца и.о. первого заместителя губернатора Кемеровской области Александра Данильченко.

"Избрать Данильченко Александру Владимировичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 13 января 2017 года", - огласила решение судья Алла Веселых.

Данильченко и еще семь человек обвиняются в вымогательстве контрольного пакета акций шахты "Разрез "Инской". Данильченко свою вину отрицает.

По решению суда Данильченко запрещено покидать место проживания в районе Лесная Поляна города Кемерово без согласования с органами следствия, посещать развлекательные и публичные мероприятия, принимать участие в теле- и радиоэфирах, выезжать за пределы города. Ему также запрещено личное общение с другими участниками дела.

16 ноября по этому же делу суд арестовал на два месяца руководителя кемеровского следственного комитета Сергея Калинкина.

Всем остальным обвиняемым срок задержания был продлен до 18 ноября.

Дело о вымогательстве

Речь идет об акциях АО "Разрез "Инской". Шахта работает с 2011 года, но в 2015 году ситуация там обострилась. Добыча сократилась почти вдвое по сравнению с уровнем 2014 года, шахтерам перестали выплачивать зарплату.

14 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО "Разрез "Инской" у их владельца Антона Цыганкова.

Их рыночная стоимость составляет не менее миллиарда рублей.

По делу проходят крупные чиновники области: руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, заместители губернатора области Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая и другие.

15 ноября губернатор области Аман Тулеев сообщил, что считает задержание своих подчиненных попыткой оказать давление на него самого. Он рассказал о сложной ситуации на шахте и о том, что к июлю 2016 года сумма долгов перед шахтерами составила 62 миллиона рублей, а долгов по налоговым отчислениям - 154 миллионалн рублей.