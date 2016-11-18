Блокировка LinkedIn - "пробный шар" или бизнес-проект

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На этой неделе российские провайдеры по предписанию Роскомнадзора и решению суда впервые заблокировали западную соцсеть - сравнительно малопопулярную в России сеть для деловых контактов LinkedIn. Если тенденция продолжится, она может привести к появлению в рунете большего количества анонимных или полузакрытых сообществ, и в итоге - к понижению общей прозрачности интенета в России, говорят эксперты.

Сервис TranslateMedia оценивает количество пользователей LinkedIn по России, Румынии и Турции в 1,4 миллиона пользователей. В самой компании оценивают количество российских пользователей более, чем в шесть миллионов.

По данным сервиса Alexa, сайт LinkedIn.com занимает в рунете 187 место по популярности. В США, по данным того же сервиса, LinkedIn занимает десятую строчку, в Индии, где соцсеть для карьеристов особенно популярна, - девятую.

Более традиционный сайт для поиска работы hh.ru по России занимает 24-е место, ведущая соцсеть vk.com - первое, "Фейсбук" - 98-е.

Странное дело

Первой жертвой блокировки в России стала нишевая соцсеть. К информации, которой делятся люди в LinkedIn, понятие цензуры вообще вряд ли применимо. Пользователи выкладывают туда свои рабочие резюме, обмениваются рекомендациями и оценками профессиональных качеств друг друга. Любимая музыка и фильмы, политические воззрения - всё это остается за кадром.

В отличие от того же "Фейсбука" или "ВКонтакте", публикация политика или знаменитости в LinkedIn почти не имеет шансов стать поводом для обсуждения в СМИ. Через LinkedIn не собирали многотысячных митингов в Москве и не подстрекали подростков к самоубийству.

Тем не менее, блокировку LinkedIn уже назвали актом цензуры. Посольство США в России, оппозиционеры и простые пользователи интернета выразили обеспокоенность тем, что в дальнейшем механизм блокировки может быть применен к другим соцсетям, прежде всего к "Фейсбуку".

Как поясняет пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство решило заблокировать LinkedIn, когда проводило работу по мониторингу рекрутинговых сайтов на предмет соответствия их работы закону о персональных данных.

"Я объяснял, почему вызван интерес именно к этой социальной сети. Мы комплексно, системно исследовали разные сектора и разные отрасли, в которых обрабатываются персональные данные. В том числе это рекрутинг и установление деловых контактов и так далее. Мы смотрели российские компании, которые работают в этом секторе. в том числе HeadHunter, SuperJob и другие. И логично, что мы посмотрели зарубежную иностранную сеть, которая обрабатывает российские персональные данные в достаточно крупном масштабе - более пяти миллионов пользователей у них в России", - пояснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский в беседе с Би-би-си.

Российские пользователи LinkedIn получили от администраторов сети письмо, в котором LinkedIn выражает надежду на достижение договоренности с российскими властями о возобновлении доступа к сети на территории России.

"Существует определенный порядок согласования встреч чиновников с представителями иностранных компаний. Мы направили запрос в соответствующее ведомство, ждем согласования", - прокомментировал Ампелонский информацию о том, что в ближайшее время состоятся переговоры Роскомнадзора с LinkedIn.

Вопрос времени?

"Закон действует одинаково для всех. Вопрос только в том, кого и когда мы проверим", - говорит Ампелонский, придавая вес конспирологической версии о грядущей блокировке в России остальных западных соцсетей.

По мнению некоторых экспертов, вероятность блокировки зависит не от наличия в сети нелегальной информации (в LinkedIn ее не могло быть по определению), а от того, как та или иная компания выстраивает отношения с российскими властями.

На этот раз применение закона о хранении персональных данных выглядело странным и избирательным, считает руководитель правозащитного проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

"То, как Роскомнадзор видит персональные данные, - очень странно. Как говорил представитель Роскомнадзора в суде [на заседании по блокировке LinkedIn - Би-би-си], это и cookies, и информация об ip-адресе", - говорит Козлюк.

"Роскомнадзор защищает не пользователей, зарегистрированных в LinkedIn, а пользователей, которые не зарегистрировали, но посетили эту страницу, и какая-то информация о них была собрана социальной сетью. То есть речь идет даже не о фамилиях, а о каких-то метаданных, и Роскомнадзор считает их подпадающими под российское определение персональных данных, что юридически безграмотно", - продолжает эксперт, называя произошедшее "подменой понятий".

Тем не менее, отмечает Козлюк, суд встал на сторону российских властей. По его мнению, прецедент может использоваться и при переговорах с более крупными соцсетями, для того чтобы сподвигнуть их перенести в Россию свои серверы.

"В дальнейшем до блокировки более крупных интернет-ресурсов остался один шаг, и в любой подходящий момент этого можно было ожидать", - резюмирует руководитель "Роскомсвободы".

Эффект фейс-контроля

Применение закона о хранение информационных данных находится на стыке интересов спецслужб и бизнеса, отмечает Артем Козлюк. По его словам, в случае, если западные сервисы будут вынуждены перенести в Россию свои хранилища данных, им будет нужна инфраструктура, за которую придется платить. Соответственно, потенциальным поставщикам такой инфраструктуры это решение было бы выгодно.

Другая заинтересованная сторона - российские спецслужбы. У них в случае переноса в Россию серверов появится возможность работы с огромной, подробной цифровой базой данных российских граждан, которая сама обновляется и расширяется.

Сочетание заинтересованных сторон позволяет предположить, что в будущем подобных дел будет немало. Долгосрочным результатом этого процесса вообще может стать изменение отношений людей с интернетом, говорит специалист по коммуникациям Арсен Даниэль.

"В России выстроился странный эффект информационного фейс-контроля. Блокировки сайтов надежно отсекают людей с нулевой сетевой квалификацией, но формируют клуб владеющих тайнами обхода запретов. Создавая такой клуб, власть собственными руками формирует противостояние коммуникационной элиты и намного менее талантливых запретителей. Исход такой холодной войны предрешен", - обращает внимание эксперт.

"При достаточно интенсивных попытках контоля, рунет выстроит неприкосновенный матрикс, который окажется новым интернетом, чем-то вроде "Тора для масс" [Браузер Tor обеспечивает практически полную анонимность пользователей - Би-би-си]. Чего, конечно же, не хочет даже представить себе ни один "контролер"", - резюмирует Арсен Даниэль.

Впрочем, ожидать такого эффекта от блокировки одной соцсети LinkedIn не приходится.

Российский блогер и один из пионеров рунета Антон Носик вообще отказывается считать блокировку LinkedIn сколько-нибудь значимым событием.

"Два важнейших канала взаимодействия между соцсетью и её участниками - её электронная почтовая рассылка и приложение для мобильных платформ. Ни то, ни другое блокировке не подлежит по определению", - подчеркивает он в своем блоге.

Другими словами, многие российские пользователи LinkedIn, не пользующиеся сайтом этой соцсети, а заходящие в нее через приложение на смартфоне, даже не заметят блокировки.