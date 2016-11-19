Десятки тысяч протестующих требуют отставки лидера Южной Кореи

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Десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе.

Президент отказывается уходить в отставку после скандала, вызванного вмешательством в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах размещено множество полицейских, автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.

Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой".

Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе стало известно, что прокуроры планируют допросить фактического главу Samsung Group Джея Ли и президента страны по этому делу.

По данным СМИ, прокуроры уже допросили глав компаний Hyundai Motor и Korean airlines.

Извинения

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пак Кын Хе заявила, что готова ответить на все вопросы следователей по делу ее подруги

На фоне скандала рейтинги президента страны достигли рекордно низких отметок.

Пытаясь справиться с кризисом, Пак Кын Хе провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

4 ноября президент Южной Кореи в специальном телеобращении принесла извинения из-за скандала.

Пак Кын Хе признала свою ответственность за то, что ее подруга получила доступ к документам государственной важности, но отвергла предположения, что Чхве Сун Силь каким-либо образом связана с религиозной организацией, основанной ее отцом.