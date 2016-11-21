Британскому ВМФ не хватает военных кораблей

  • 21 ноября 2016
Фрегат типа 23 под названием HMS "Richmond" Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Так выглядит один из 13 фрегатов типа 23, которые находятся на вооружении Королевских ВМС

Члены парламента Великобритании выступили с предупреждением о снижении оборонной способности страны из-за "удручающе низкого" количества военных кораблей на вооружении Королевского флота.

Флот британских ВМС состоит из 19 фрегатов и эсминцев, но в отчете специального комитета по обороне при парламенте Великобритании говорится, что без четкого плана по обновлению флотилии их количество может снизиться в любой момент.

Также составители отчета считают, что в случае потенциальной угрозы Великобритании может "не хватить военно-морских сил".

Министерство обороны, в свою очередь, заявляет, что во флот ВМС вкладываются миллиарды фунтов.

В отчете комитета рассматриваются планы минобороны по модернизации эскортных кораблей Королевского флота - включая введение двух новых классов фрегатов и ремонт двигателей на нескольких эсминцах. Авторы отчета "всерьез обеспокоены" сроками и объемами финансирования новой флотилии, а также способностью страны противостоять внешним угрозам - например, со стороны России.

Кроме того, они раскритиковали министерство обороны за "вопиющие ошибки", допущенные при конструкции эсминцев типа 45, чьи двигатели оказались не приспособлены к беспрерывной работе в теплых водах.

"Учитывая постоянное военное присутствие Великобритании в Персидском заливе, это должно было быть ключевым требованием. Тот факт, что двигатели оказались неспособны справиться с этой задачей - непростительная ошибка, которая не должна повториться, - говорится в отчете комитета. - Кроме того, эта ошибка может подвергнуть личный состав и корабли Королевского флота опасности, с потенциально серьезными последствиями".

Председатель специального комитета по обороне Джулиан Льюис подчеркивает, что авторы отчета "вынесли предупреждение министерству обороны" о необходимости своевременного проведения модернизации флотилии.

"На протяжении десятилетий мы наблюдали сокращение численности военных кораблей Королевского флота. Сегодня флотилия не обладает необходимым минимумом для того, чтобы справиться со своими потенциальными задачами - особенно в том случае, если международная обстановка продолжит накаляться", - считает Льюис.

В министерстве обороны утверждают, что миллиарды фунтов уходят на создание двух новых авианосцев, а также военных судов и подводных лодок. Все эти меры призваны увеличить численный потенциал ВМС Великобритании.

"Эта серьезная программа инвестиций направлена на то, чтобы Великобритания продолжала обладать одной из самых современных и мощных военно-морских флотилий в мире", - говорится в заявлении министерства.

Также в ведомстве отметили, что эсминец типа 45 можно считать кораблем "с огромным потенциалом", но "питание и двигатель" судна "могут быть улучшены".

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