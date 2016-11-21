Британскому ВМФ не хватает военных кораблей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Так выглядит один из 13 фрегатов типа 23, которые находятся на вооружении Королевских ВМС

Члены парламента Великобритании выступили с предупреждением о снижении оборонной способности страны из-за "удручающе низкого" количества военных кораблей на вооружении Королевского флота.

Флот британских ВМС состоит из 19 фрегатов и эсминцев, но в отчете специального комитета по обороне при парламенте Великобритании говорится, что без четкого плана по обновлению флотилии их количество может снизиться в любой момент.

Также составители отчета считают, что в случае потенциальной угрозы Великобритании может "не хватить военно-морских сил".

Министерство обороны, в свою очередь, заявляет, что во флот ВМС вкладываются миллиарды фунтов.

В отчете комитета рассматриваются планы минобороны по модернизации эскортных кораблей Королевского флота - включая введение двух новых классов фрегатов и ремонт двигателей на нескольких эсминцах. Авторы отчета "всерьез обеспокоены" сроками и объемами финансирования новой флотилии, а также способностью страны противостоять внешним угрозам - например, со стороны России.

Кроме того, они раскритиковали министерство обороны за "вопиющие ошибки", допущенные при конструкции эсминцев типа 45, чьи двигатели оказались не приспособлены к беспрерывной работе в теплых водах.

"Учитывая постоянное военное присутствие Великобритании в Персидском заливе, это должно было быть ключевым требованием. Тот факт, что двигатели оказались неспособны справиться с этой задачей - непростительная ошибка, которая не должна повториться, - говорится в отчете комитета. - Кроме того, эта ошибка может подвергнуть личный состав и корабли Королевского флота опасности, с потенциально серьезными последствиями".

Председатель специального комитета по обороне Джулиан Льюис подчеркивает, что авторы отчета "вынесли предупреждение министерству обороны" о необходимости своевременного проведения модернизации флотилии.

"На протяжении десятилетий мы наблюдали сокращение численности военных кораблей Королевского флота. Сегодня флотилия не обладает необходимым минимумом для того, чтобы справиться со своими потенциальными задачами - особенно в том случае, если международная обстановка продолжит накаляться", - считает Льюис.

В министерстве обороны утверждают, что миллиарды фунтов уходят на создание двух новых авианосцев, а также военных судов и подводных лодок. Все эти меры призваны увеличить численный потенциал ВМС Великобритании.

"Эта серьезная программа инвестиций направлена на то, чтобы Великобритания продолжала обладать одной из самых современных и мощных военно-морских флотилий в мире", - говорится в заявлении министерства.

Также в ведомстве отметили, что эсминец типа 45 можно считать кораблем "с огромным потенциалом", но "питание и двигатель" судна "могут быть улучшены".