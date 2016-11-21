ООН: в мире более 18 млн ВИЧ-инфицированных получают терапию

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В 2015 году в неделю 7,5 тысяч девушек в мире заражалось ВИЧ

Более 18 млн ВИЧ-инфецированных в мире получают антиретровирусную терапию, говорится в сообщении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

За первые шесть месяцев этого года количество ВИЧ-инфицированных людей, получающих терапию, выросло на 1 млн человек, подсчитали в ООН. Еще пять лет назад число получающих терапию было в два раза меньше.

По июньским данным, специальную терапию получают 910 тысяч детей, зараженных ВИЧ. Число заражений среди детей, по данным ООН, снижается. Например, с 2010 года число случаев заражений новорожденных детей от матерей снизилось на 51%.

По данным ООН, в группе риска находятся девушки в возрасте от 15 до 24 лет. Для них риск заражения остается высоким, и при этом они редко проходят тесты и часто не соблюдают предписаний по лечению. В 2015 году еженедельно ВИЧ заражались 7,5 тысяч девушек.

Всего в мире с ВИЧ живут около 36,7 млн человек.

В ООН также отметили, что лечение продлевает жизнь людей. В 2015 году 5,8 млн человек старше 50 лет жили с ВИЧ - это исторический максимум. К 2020, по прогнозу ООН, таких будет 8,5 млн человек. Однако в организации подчеркивают, что у таких людей выше риск хронических заболеваний, чем у тех, кто не заражен.

Еще один риск - это сопутствующие заболевания, которые становится более устойчивыми к лекарствам. Среди них туберкулез и гепатит С. В 2015 году 1,1 млн человек умерло от заболеваний, сопутствующих ВИЧ. Из них 440 тыс. умерли от туберкулеза.

Россия указана в докладе как одна из 10 стран-лидеров по числу людей, получающих терапию.

При этом многие эксперты предупреждают о том, что ВИЧ в России распространяется слишком быстро, а страна находится на грани эпидемии. О том, что в России стремительно растет число ВИЧ-инфицированных, также предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Глава минздрава России Вероника Скворцова недавно заявила, что ситуация с ВИЧ находится на критическом уровне в 10 российских регионах. На первом месте, по ее словам, находится Свердловская область.

В начале этого года число официально зарегистрированных россиян, зараженных ВИЧ, достигло 1 млн человек, заявил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

При этом эксперты говорят о том, что в реальности зараженных может быть больше, так как не все население регулярно сдает анализы. Кроме того, часто пациенты и эксперты жалуются на нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных.