Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе чистки пострадали также оппозиционные партии и их сторонники

Власти Турции отстранили от работы еще 15 тысяч госслужащих в рамках расследования попытки переворота в стране. Общее количество уволенных или отстраненных от должности чиновников и силовиков таким образом превысило 110 тысяч человек.

В ходе очередной волны отставок были отстранены от должностей или потеряли работу около двух тысяч военнослужащих, семь с половиной тысяч полицейских, 500 жандармов и около пяти тысяч госслужащих из других ведомств.

Кроме того, в распоряжении властей говорится о закрытии девяти средств массовой информации, в том числе семи газет, а также около 500 различных организаций, в том числе 18 благотворительных.

Количество потерявших работу или временно отстраненных после июльской попытки переворота в Турции госслужащих, военных и полицейских, превысило 110 тысяч. Среди уволенных также судьи, деканы и преподаватели университетов, военные и журналисты.

С июля этого года в общей сложности были арестованы 37 тысяч человек, в том числе журналисты оппозиционной газеты Cumhuriyet, а также еще ряда газет, лидеры прокурдской оппозиционной "Партии демократии народов". Обсуждается вероятность возвращения смертной казни для наказания заговорщиков, обвиняемых в причастности к перевороту.

Большую часть арестованных власти обвиняют в сотрудничестве с проживающим в США проповедником Фетхуллой Гюленом, которого турецкие власти считают вдохновителем мятежа. Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота.

В Евросоюзе считают эти масштабные чистки нарушением прав человека. В начале ноября в ЕС предупредили, что происходящее резко снижает шансы Турции на вступление в союз.

15 июля группа мятежных военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, в город были введены танки. Через несколько часов турецкие власти полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.