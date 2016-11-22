Храмовый комплекс Боднатх в Непале открылся после ремонта

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В столице Непала Катманду после маштабной реконструкции вновь открылись буддийский храмовый комплекс Боднатх и ступа Боднатх.

Внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятники истории и архитектуры получили серьезные повреждения в результате землетрясения 2015 года.

Это всего лишь один из храмовых комплексов страны, разрушенных землетрясением, которое унесло жизни девяти тысяч человек.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал Прачанда торжественно открыл обновленный комплекс Боднатх.

В ЮНЕСКО выразили беспокойство в связи с использованием при реконструкции этого памятника культуры современных материалов и конструкций.

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Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа Боднатх была построена в VI веке, она часто упоминается в исторических документах.

Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод - воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) - огонь, зонтик - воздух, а венчающий всё бельведер - небо.

В фильме Бернардо Бертолуччи "Маленький Будда" одна из центральных сцен происходит у ступы Боднатх.