Модель Джиджи Хадид извинилась за пародию на Меланию Трамп

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Джиджи Хадид пародировала акцент и манеры Мелании Трамп

Американская супермодель Джиджи Хадид извинилась за свою резкую пародию на будущую первую леди США Меланию Трамп, прозвучавшую в ходе церемонии American Music Awards-2016.

"Я прошу прощения у всех, кого я могла обидеть. Я желаю только лучшего нашей стране", - написала Хадид.

В понедельник вечером Хадид кричала в микрофон со сцены, имитируя славянский акцент: "Я люблю моего мужа, президента Барака Обаму и наших детей, Сашу и Малию".

Таким образом Хадид намекнула на историю с плагиатом, в котором уличили миссис Трамп в ходе предвыборной кампании. Тогда супругу миллиардера обвинили в том, что она якобы заимствовала для своего выступления цитаты из речи Мишель Обамы.

Джиджи Хадид - 21 год, она одна из самых популярных моделей. В рейтинге самых высокооплачиваемых манекенщиц планеты Forbes-2016 она заняла пятое место.