Источник Би-би-си: сообщения о смерти Гульнары Каримовой ложны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гульнара Каримова - старшая дочь бывшего президента Узбекистана (фотография 2013 года)

Информация СМИ о смерти дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары не соответствует действительности, сообщил источник Узбекской службы Би-би-си.

Ранее портал Центр-1 со ссылкой на неназванный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана сообщил, что 44-летняя Гульнара была отравлена и скончалась 5 ноября.

Однако источник Би-би-си, а также российские информагентства опровергают эту информацию. Источники Интерфакса и агентства РИА Новости сообщили, что информация не соответствует действительности, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана - ранее называлась в числе вероятных преемников Каримова, однако несколько лет назад она потеряла политическое влияние и с тех пор фактически находилась под домашним арестом.

Источники СМИ ничего не сообщили о ее местонахождении.

Поступающие из Узбекистана сообщения проверить крайне трудно, а официальные источники подолгу сохраняют молчание.

Так, первые сообщения о смерти Ислама Каримова появились сразу после официального заявления о его госпитализации 28 августа, однако власти лишь время от времени опровергали сообщения СМИ, не вдаваясь в подробности.

Официально о смерти узбекского лидера было объявлено вечером 2 сентября, к тому времени несколько иностранных лидеров, включая премьер-министра Турции, уже успели выразить свои соболезнования узбекскому народу.