Суд подтвердил пожизненный срок лидерам красных кхмеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жертвы режима красных кхмеров исчисляются миллионами

Верховный суд Камбоджи утвердил пожизненные сроки двоим высокопоставленным функционерам режима красных кхмеров. Осужденные - "правая рука" лидера режима Пол Пота Нуон Чеа и формальный глава Демократической Кампучии Кхиеу Самфан.

90-летний Нуон Чеа по прозвищу "брат номер два" и 85-летний Самфан были задержаны в 2007 году, а семь лет спустя приговорены к пожизненному заключению за преступления против человечества.

По данным обвинения, Нуон Чеа и Кхиеу Самфан намеревались полностью искоренить мусульманские и вьетнамские меньшинства в Камбодже. Им, в частности, были предъявлены обвинения, связанные с насильственной эвакуацией населения столицы Камбоджи Пномпеня и казнью солдат.

Движение красных кхмеров попыталось в 1970-х годах построить в Камбожде утопическое сельскохозяйственное государство. Страна, названная Кампучией, была разделена на трудовые сельскохозяйственные коммуны, в которых местное крестьянство и согнанные из городов люди в тяжелейших условиях занимались физическим трудом - в основном высаживанием риса.

Также лидер красных кхмеров Пол Пот, который скончался в 1998 году, провел масштабные репрессии против интеллигенции.

Считается, что красные кхмеры виновны в гибели около двух миллионов камбоджийцев в период с 1975 по 1979 годы.

Расследованиями преступлений режима Пол Пота занимается Чрезвычайный трибунал по Камбодже, учрежденный в 2006 году при поддержке ООН.

Оба сподвижника Пол Пота, которым сейчас за 80 лет, свою вину отрицают.