Археологи нашли в Египте древний город возрастом более 7 тысяч лет

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Древний город найден неподалеку от Абидоса, знаменитого своими храмами и гробницами правителей

Археологи в Египте откопали древний город, возраст которого оценивается более чем в 7 тысяч лет. На месте раскопок обнаружены здания, инструменты, бытовая и кухонная утварь, а также огромные гробницы.

Город располагался у берегов Нила, вблизи храма фараона Сети I в Абидосе.

По словам экспертов, размер 15 обнаруженных в этом месте гробниц указывает на высокий социальный статус тех, кто был в них похоронен.

Как полагают, в городе проживали высокопоставленные чиновники и строители гробниц. Период его расцвета приходился на ранние эпохи в истории Древнего Египта.

Эксперты выражают надежду, что обнаружение древнейшего города сможет дать импульс к восстановлению туристической индустрии Египта, находящейся в упадке со времени свержения президента Хосни Мубарака в 2011 году и последовавшего за этим периода политической нестабильности и потрясений.

Археологи, работающие на раскопках древнего города, уже совершили ряд интересных находок, включая сохранившиеся здания, обломки посуды и различные инструменты, изготовленные из металла и камня.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале ноября испанские археологи откопали вблизи Луксора мумию возрастом в тысячи лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за политических передряг Долина царей вблизи Луксора, как и другие исторические объекты Египта, уже давно не испытывала былого наплыва туристов

Однако, как указывает обозреватель Би-би-си Алан Джонстон, наиболее значительным стало обнаружение огромных усыпальниц. Некоторые из них превышают по размерам даже гробницы фараонов, расположенные неподалеку.

Как полагают, история города восходит к 5316 году до нашей эры.

По всей вероятности, жители города были заняты в строительстве гробниц правителей в близлежащем священном городе Абидосе, где располагалось множество храмов. Абидос служил столицей в ранний период истории Египетского царства.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, обнаружение этого города стало волнующим известием, причем не только для археологов сегодняшнего Египта.

Его открытие совпало по времени с энергичными усилиями египетских властей, направленными на оживление туристической отрасли, чрезвычайно важной для экономики страны, но переживающей серьезный упадок вследствие политических неурядиц и нападений исламистов.