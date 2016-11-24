Выборы в США: у Клинтон уже на 2 млн больше голосов, чем у Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ночь после голосования не принесла сторонникам Клинтон тех новостей, на которые они так рассчитывали

Несмотря на поражение на президентских выборах в США, Хиллари Клинтон увеличила отрыв от Дональда Трампа по общему числу поданных за нее голосов. По мере обработки результатов голосования отрыв Клинтон от Трампа составляет уже 2 млн голосов.

На президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Поскольку результаты голосования подсчитываются по отдельным штатам, Трамп получил большинство голосов коллегии выборщиков. Его инаугурация состоится в январе.

Однако подсчет общего количества голосов избирателей, поданных за кандидатов на прошедших выборах, все еще продолжается.

Согласно данным Cook Political Report, по состоянию на четверг за Трампа было подано 62,2 млн голосов, в то время как за его соперницу Клинтон - 64,2 млн.

Это пятый раз в истории США, когда кандидат, получивший больше голосов в целом по стране, проигрывает президентские выборы.

В 2000 году демократ Альберт Гор, проигравший на выборах Джорджу Бушу и пытавшийся оспорить результаты голосования в суде, набрал на 544 тыс. голосов больше своего соперника.

В итоге исход выборов тогда решил Верховный суд, который постановил, что Буш одержал победу в штате Флорида, из-за голосования в котором и возник спор.

В этом году Клинтон удалось набрать больше голосов избирателей в таких штатах, как Калифорния, однако Дональд Трамп сумел заручиться поддержкой большинства так называемых колеблющихся штатов, которые в итоге и определяют исход голосования.

Избирательная система США устроена таким образом, что президента выбирает не вся страна в целом, а каждый штат по отдельности. В результате система более благосклонна к тем кандидатам, которые побеждают, пусть и со скромным перевесом, в большом количестве штатов, нежели к тем, кто одерживает сокрушительную победу, но всего в нескольких густонаселенных штатах.

Оппоненты избранного президента пытаются использовать численный перевес голосов избирателей в пользу Хиллари Клинтон для того, чтобы поставить под сомнение как победу Трампа, так и саму систему коллегии выборщиков.

Тем временем группа поддерживающих Клинтон специалистов по информатике и адвокатов пытается инициировать расследование по итогам голосования в трех штатах, дабы убедиться, что там не имело место иностранное вмешательство в работу компьютерных систем, отвечающих за подсчет голосов, которое могло привести к манипулированию результатами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хиллари Клинтон признала свое поражение, поздравив Дональда Трампа с избранием на пост президента, однако некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно

Активисты обратили внимание на то, что результаты Хиллари Клинтон оказались заметно ниже в тех округах, в которых проводился электронный подсчет голосов, в сравнении с теми, где использовались бумажные бюллетени и оптические сканеры.

Однако в избирательном штабе Клинтон пока не выразили какого-либо интереса к вступлению в борьбу за пересчет голосов.

Тем временем Дональд Трамп выступил с обращением по случаю Дня благодарения, в котором призвал сограждан присоединиться к его усилиям по "восстановлению страны" и залечиванию ран после изматывающей и болезненной предвыборной кампании.

"Это не пройдет в одночасье, к сожалению, однако перед нами возник шанс сообща вершить историю, добиваться реальных изменений в Вашингтоне, подлинной безопасности для наших городов и настоящего процветания для наших сообществ", - сказал Трамп.

"Я молюсь о том, чтобы в нынешний День благодарения мы начали преодолевать то, что нас разделяет, и стали двигаться вперед как единая страна, укрепленная общими целями и общей решимостью", - добавил он.

В среду Трамп объявил о новых назначениях в свой будущий кабинет.

Должность министра образования согласилась занять Бетси ДеВос, известная своими неодобрительными высказываниями в адрес будущего президента.

Еще один в прошлом яростный критик Трампа, губернатор Южной Каролины Никки Хейли номинирована на пост представителя США в ООН.