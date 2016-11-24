Жителей Синьцзяна обязали сдать паспорта в полицию

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Власти Синьцзяна на северо-западе Китая начали изымать паспорта у всех жителей автономного района.

Всем, кто проживает на территории Синьцзяна, настоятельно рекомендовано сдать паспорта в полицию, где они будут "храниться в безопасности". Такая же система уже действует в Тибете.

Государственные СМИ Китая объясняют принятую ограничительную меру необходимостью "поддерживать социальный порядок" и бороться с терроризмом.

Таким образом, каждый проживающий в этом преимущественно мусульманском регионе Китая должен будет сообщить о своем намерении поехать куда-либо в полицию, чтобы ему выдали документы.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала это решение местных властей нарушением неотъемлемого человеческого права на свободу передвижения.

Синьцзян, где проживает более 10 миллионов мусульман-уйгуров - самый нестабильный регион КНР. Уйгурские сепаратисты давно ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, нередко используя насильственные методы.

Правозащитные организации возлагают ответственность за кровавое противостояние и на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.