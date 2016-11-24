Обанкротившаяся "Трансаэро" подала иск к туроператору

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумма заявленных требований кредиторов "Трансаэро" превышает 250 млрд рублей

Обанкротившаяся авиакомпания "Трансаэро" решила взыскать 379,8 млн рублей (5.8 млн долларов) с туроператора Tez Tour.

В среду Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, но к рассмотрению он пока не принят, сообщает ТАСС.

"Трансаэро", являвшаяся второй по объему перевозок российской авиакомпанией, обанкротилась из-за больших долгов на фоне падения спроса на перелеты.

Перевозчик перешел под управление "Аэрофлота" в начале сентября 2015 года, а с 26 октября того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта. В настоящее время в судах находятся иски кредиторов и контрагентов о взыскании долгов с обанкротившейся авиакомпании.

В начале сентября 2015 года правительство одобрило покупку контрольного пакета акций "Трансаэро" "Аэрофлотом" за символическую цену в 1 рубль, однако "Аэрофлот" позже отказался от сделки.

По данным Интерфакса, общая сумма заявленных требований кредиторов "Трансаэро" превышает 251,8 млрд рублей (почти 4 млрд долларов).

Tez Tour - крупный российский туроператор, который в 2014 году тоже столкнулся с долговыми проблемами, однако компания не обанкротилась.