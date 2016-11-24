Обанкротившаяся "Трансаэро" подала иск к туроператору

  • 24 ноября 2016
самолет авиакомпании Transaero Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сумма заявленных требований кредиторов "Трансаэро" превышает 250 млрд рублей

Обанкротившаяся авиакомпания "Трансаэро" решила взыскать 379,8 млн рублей (5.8 млн долларов) с туроператора Tez Tour.

В среду Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, но к рассмотрению он пока не принят, сообщает ТАСС.

"Трансаэро", являвшаяся второй по объему перевозок российской авиакомпанией, обанкротилась из-за больших долгов на фоне падения спроса на перелеты.

Перевозчик перешел под управление "Аэрофлота" в начале сентября 2015 года, а с 26 октября того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта. В настоящее время в судах находятся иски кредиторов и контрагентов о взыскании долгов с обанкротившейся авиакомпании.

В начале сентября 2015 года правительство одобрило покупку контрольного пакета акций "Трансаэро" "Аэрофлотом" за символическую цену в 1 рубль, однако "Аэрофлот" позже отказался от сделки.

По данным Интерфакса, общая сумма заявленных требований кредиторов "Трансаэро" превышает 251,8 млрд рублей (почти 4 млрд долларов).

Tez Tour - крупный российский туроператор, который в 2014 году тоже столкнулся с долговыми проблемами, однако компания не обанкротилась.

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