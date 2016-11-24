Путин предложил разрешить КС РФ ограничивать действие законов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В предложенном законопроекте отмечается, что в случае его принятия будет исключено "иное истолкование" оспариваемых нормативных актов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает разрешить Конституционному суду России принимать новый вид постановлений. Фактически это позволит суду ограничивать действие спорных законов, а не только признавать их конституционными или неконституционными.

Новый вид постановления Конституционного суда, описанный в законопроекте, запрещает различным российским судам инстанциям и органам власти трактовать спорный закон иначе, чем его во время рассмотрения жалобы истолковал Конституционный суд.

Российские суды и органы власти периодически подвергаются со стороны некоторых юристов критике за склонность к расширительной трактовке законов. Сами законы тоже иногда критикуются за расплывчатость формулировок, которая и дает органам власти большое пространство для маневра.

При этом сейчас Конституционный суд по итогам рассмотрения жалобы на закон может только признать его целиком соответствующим или целиком не соответствующим российской конституции. Возможности уточнить формулировки законов в наиболее сложных и спорных случаях у суда пока нет.

Конституционный суд России существует с 1991 года. В его задачи входит рассмотрение жалоб граждан на положения российского законодательства, которые заявителям кажутся нарушающими конституцию России. Полномочия суда позволяют ему отменять законы, которые он считает неконституционными.