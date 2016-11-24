В крупнейшем лагере для беженцев в Болгарии произошли беспорядки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мигранты стали жечь покрышки и потребовали отмены карантина в лагере

В крупнейшем лагере для беженцев в Болгарии, где находятся около 3 тысяч человек, произошли столкновения между беженцами и полицией.

Два дня назад лагерь Харманли, находящийся на границе с Турцией, был закрыт властями на карантин. Как сообщалось, это было сделано в связи со вспышкой инфекции на территории лагеря.

Несколько сотен недовольных этим решением беженцев, преимущественно из Афганистана, начали в знак протеста поджигать автомобильные покрышки и бросать в полицейских камни. В ответ полиция применила водометы, чтобы разогнать протестующих.

Как сообщается, несколько полицейских получили ранения.

В минувшее воскресенье местные жители вышли на акцию протеста с требованием закрыть лагерь после того, как в СМИ появились сообщения о вспышке болезни среди мигрантов.

Глава болгарского Агентства по делам беженцев в свою очередь отметила, что не было никаких реальных причин закрывать лагерь на карантин.