Во Франции напали на дом престарелых для миссионеров, убита женщина

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французская полиция перекрыла дороги в районе дома престарелых, поиски нападавшего продолжаются

В результате нападения вооруженного мужчины на дом престарелых для монахов около города Монпелье на юго-западе Франции погибла одна женщина, сообщают местные СМИ.

Полиция была оповещена об этом инциденте поздно вечером в четверг.

В этом доме престарелых в городке Монферье-сюр-Ле проживают более 60 человек - мужчин и женщин, - большинство которых раньше занимались миссионерской деятельностью в Африке.

Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники, пока нет никаких указаний на то, что произошедшее было терактом.

Согласно Рейтер, убита женщина, проживавшая в этом доме. Агентство сообщает, что она успела связаться с полицией, прежде чем нападавший убил ее ножом.

Полицию также вызвал смотритель, которому удалось бежать.

Газета Le Figaro сообщает со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что в дом престарелых ворвался мужчина в капюшоне, вооруженный ножом и обрезом.

Газета пишет, что убитая женщина была обнаружена связанной и с кляпом во рту.

Мэр Монферье-сюр-Ле рассказал агентству Франс пресс, что в доме, на который было совершенно нападение, проживают около 60 бывших миссионеров, шесть или семь монахинь и еще шесть или семь человек.

Около 60 обитателей дома престарелых были эвакуированы. Поиски нападавшего продолжаются.