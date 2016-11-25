Британские футболисты рассказали о сексуальных домогательствах

Image caption Бывший футболист Крис Ансворт (второй справа) сказал в интервью Би-би-си, что в детстве его насиловали около ста раз

По меньшей мере семеро британских футболистов сообщили, что в детском возрасте подвергались сексуальным домогательствам со стороны тренеров.

Бывший игрок юношеской команды "Манчестер Сити" Джейсон Данфорд заявил в интервью Би-би-си, что учащиеся футбольных школ никак не защищены.

Большинство выдвинутых обвинений касаются тренера Барри Беннелла, который отсидел три срока за сексуальные домогательства к мальчикам в 1980-е и 1990-е годы.

Существуют предположения, что сексуальным домогательствам в разное время подвергались сотни молодых людей.

Первым о проблеме заявил на прошлой неделе футболист Энди Вудворд, ранее выступавший за "Шеффилд Юнайтед".

В пятницу в интервью Би-би-си еще один бывший игрок юношеской команды "Манчестер Сити" Крис Ансворт признался, что его насиловали в детстве около ста раз.

Полиция Британии открыла специальную "горячую линию" для сообщений о сексуальном насилии в футбольных школах. За первые два часа работы линии на нее поступило более 50 звонков.