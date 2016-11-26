Соболь: на мужа могли напасть из-за расследований фонда Навального

Юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь сообщила о нападении неизвестных на ее мужа Сергея Мохова. На своей странице в "Твиттере" она написала, что нападение произошло у подъезда их дома и ему вкололи что-то в ногу, в результате чего он потерял сознание.

Позднее сам Мохов в "Фейсбуке" написал, что у подъезда на него напал человек с бородой. "Вкололи седативку или психотроп и извинились даже. Потерял сознание, думал помру. Но нет, землей еще рано обтираться", - написал он.

Любовь Соболь сообщила также, что у ее мужа никаких вещей не отбирали.

Позже она написала в своем "Фейсбуке", что через час мужу стало легче, но в институте Склифосовского, куда Сергея Мохова отвезла скорая, не смогли определить, каким веществом его отравили.

Любовь Соболь предположила, что могут быть две версии нападения.

"Муж у меня антрополог и в том числе занимается темой кладбищенской инфраструктуры и исследует рынок ритуальных услуг, недавно дал несколько интервью, где кроме всего прочего упоминал коррупционные истории в этой сфере. Возможно, что связано с моей деятельностью в Фонде борьбы с коррупцией, последний год с коллегами я активно расследую деятельность Пригожина, заказывавшего нападения (избивания, обливания фекалиями) на журналистов. Какого-то "послания" нападавшие не оставили, так что остается только гадать", - заключает Соболь.

Утром в субботу Сергей Мохов планирует написать заявление в полицию о нападении и сделать анализ крови.