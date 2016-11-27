Израиль купит еще 17 истребителей-бомбардировщиков F-35

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Lockheed Martin возглавляет консорциум, строящий F-35

Кабинет безопасности Израиля одобрил закупку еще 17 малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin.

Таким образом, общий объем заказа этих боевых самолетов израильским правительством достиг 50 единиц.

В заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что решение было принято единогласно.

Lockheed Martin разрабатывает три версии этого самолета - для Пентагона, а также для девяти стран, уже подписавших контракты об их поставке - Южной Кореи, Израиля, Великобритании, Японии, Австралии, Турции, Италии, Норвегии и Голландии.

Первые два самолета F-35 будут доставлены в Израиль к концу года.