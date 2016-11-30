Трамп пообещал уйти из бизнеса на время президентства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 68-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке - лишь малая часть империи недвижимости нового главы государства

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к "полному отходу от бизнеса" в течение своего президентского срока, чтобы избежать конфликта интересов.

"Сейчас готовятся документы, подписав которые, я полностью выйду из бизнес-операций. Президентство - намного более важная задача", - написал магнат в "Твиттере".

"Хотя по закону я не обязан этого делать, как президент я считаю важным избежать видимости конфликта интересов со своими компаниями", - прокомментировал свое решение Трамп.

Детали своего ухода он обещает рассказать на пресс-конференции 15 декабря.

Трамп оценивает свое состояние в более чем 10 млрд долларов, хотя эта оценка оспаривается экспертами. Организации, изучавшие его финансы, пришли к разным выводам.

Журнал Forbes оценил его состояние в 4,5 млрд долларов, компания Wealth-X - в 4,4 млрд, а Индекс миллиардеров Bloomberg считает, что у Трампа всего 2,9 млрд долларов.

Трамп отвергает все эти оценки, заявляя, что он "стоит гораздо больше".

Трамп возглавил бизнес своего отца в 1979 году. В 1999 он построил самое знаменитое свое сооружение - 68-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке. За этим последовали другие проекты, носящие имя Трампа - Trump World Tower, Trump International Hotel и другие.

Трамп также развивал сети гостиниц и казино, но это направление бизнеса обернулось четырьмя банкротствами - впрочем, удар пришелся по отдельным предприятиям, а не по всей бизнес-империи Трампа.

Помимо этого Трамп занимался шоу-бизнесом. С 1996 по 2015 год он владел правами на конкурсы красоты Мисс США и Мисс Вселенная, а в 2003 году запустил на канале Эн-би-си реалити-шоу "Кандидат", в котором был продюсером и ведущим.