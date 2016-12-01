В Китае ввели дополнительный налог на роскошные автомобили
В Китае с четверга вводится дополнительный налог в 10% на роскошные автомобили стоимостью от 1,3 млн юаней (190 тысяч долларов).
Как пояснили ранее в министерстве финансов страны, эта мера призвана сократить выбросы выхлопных газов и расход энергоресурсов, а также искоренить склонность состоятельных жителей страны к расточительности. Как надеются власти страны, введение налога будет способствовать склонности к "рациональному потреблению".
Новый налог, как ожидается, затронет продажи самых дорогих моделей автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также продажи автомобилей таких дорогих брендов, как Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce.
Налог на дорогие автомобили является частью правительственной кампании по борьбе с демонстрацией богатства и роскоши, которое стало характерно для китайского общества в последние несколько лет.
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Ранее китайское правительство потребовало от чиновников воздерживаться от дорогих поездок и покупок роскошных автомобилей.
Введенные в Китае налоги на импортные автомобили достигают 25%.
Однако, как отмечают производители автомобилей, вряд ли еще один налог в 10% удержит богатых жителей страны от покупок дорогих авто.
Решение о введении налога было принято на фоне снижения цен на дорогие автомобили в Китае. Снижение цен последовало за жалобами покупателей, обвинивших производителей и продавцов в завышении цен на товары для китайских потребителей.
Как подчеркивают эксперты, несмотря на усилия китайских властей по борьбе с коррупцией и снижением потребления предметов роскоши, продажи роскошных автомобилей в Китае продолжают расти.
Китай остается самым быстрорастущим рынком для Rolls Royce, Ferrari и других производителей дорогих автомобилей. Согласно различным данным, рост продаж роскошных автомобилей в Китае составляет от 50 до 100% в год. Так, компания Ferrari отчиталась о росте продаж в Китае во втором квартале этого года на 25%.